خطر تناول القهوة "على معدة فارغة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر بحث أجراه مجموعة من المختصون من جامعة باث البريطانية، أن شرب القهوة على معدة فارغة يحمل في طياته الكثير من المخاطر للجسم.

ودرس المختصون نتائح تحليل الدم لـ29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق، حيث تبين أن تناول فنجان من القهوة في الصباح يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

وبعد ذلك تم إعطاء المشاركين قهوة مع سكر بعد الاستيقاظ من النوم، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية.

وفي المرحلة الأخرى كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.

ووجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة أثرا سلباً على مستوى السكر في الدم الذي زاد بنسبة 50%.

وأرجع الباحثون ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.

وأوصى المختصون بعد نتائج هذه الدراسة بالتأكيد على عدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.