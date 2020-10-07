مليونير يشتري بنكًا رفض منحه قرضًا ويحوله إلى متجر‎

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اشتري رجل الاعمال ادم ديرينغ بنك "أر بي إس" في مدينة أرمستون، وقرر تحويله إلى شقق سكنيه ومشروع تجاري للبيع بالتجزئة. وذلك للإنتقام من البنك الذي رفض اقراضهمبلغ 10 الالف جنيه استرليني قبل 17 عام مضت.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ادم ديرينغ كان مفلسا وقتها ولكنه اصبح الان احد اكثر رجال الاعمال احتراما ونجاحا في المملكة المتحدة.

واشارت الصحيفة أن ديرينغ قرر إثبات خطأ المصرف من خلال الكدح في مكتبه الصغير، والذي لم يكن يحتوي على أثاث، حتى بنى شركته لإدارة الديون من الصفر، وفي العام 2014 باعها مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

والآن يرأس آدم (39 عامًا) 5 شركات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وقرر الانتقام من البنك الذي رفض مساعدته، من خلال شراء مبنى البنك نفسه مقابل 450 ألف جنيه إسترليني.