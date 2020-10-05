كوب من الحليب الدافىء قبل النوم قد يغير حياتك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء تغذية بشرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم لأنه يعزز من استرخاء الجسم، ويخفف من عوارض القلق، ما يجعلكم أكثر راحة ليلاً.

ووضعت دراسة حديثة هذه العادة على رأس قائمة الأغذية التي تحتوي على نسبةٍ كبيرةٍ من الكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم لبناء العظام والأسنان.

كما أنه غني بعددٍ من الفيتامينات والبوتاسيوم، الذي يحمي الجسم من مخاطر الإصابة بأمراض الدم.

ويحتوي الحليب ومنتجاته الأخرى على حمض أميني يساعدكم على النوم، يعرف باسم التربتوفان.

وهو غني بالميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

يشك بعض الخبراء في أن هذا المشروب بساعد على النوم. ومن المرجح بدلاً من ذلك أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأثير النفسي لطقوس النوم المهدئة.

وهي أن شرب الحليب الدافئ يمكن أن يذكركم من دون وعي بتناول الحليب في وقت النوم خلال سنوات الطفولة المبكرة.

وتشير هذه المشاعر المهدئة للدماغ، إلى أن الوقت قد حان للنوم، ما يسهل عليكم الدخول في مرحلة النوم العميق.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية لضمان أي نتيجة معينة من إضافة الحليب إلى روتين وقت النوم.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكّد تماماً من هذه المعلومات.