سعودية تقيم احتفالاً لزوجها بمناسبة زواجه بالثانية.. وتكشف السبب

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

احتفلت مواطنة سعودية، برفقة طفليها، بزواج زوجها من امرأة ثانية، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ونشرت وسائل اعلام محلية سعودية مقطع الفيديو الذي نشرته الزوجة "أم عمر" في حسابها على موقع التواصل "تويتر"، والذي يظهر التجهيزات التي قامت بها مع ابنها وابنتها لمشاركة زوجها في هذه المناسبة.

وعلقت الزوجة على مقطع الفيديو بقولها: "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني.. حبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفة بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية .. اذا كنتم تؤيدوني اسعدوني بإعادة نشر المقطع لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج".

وفي لقاء لها مع شبكة "أخبار السعودية"، بررت "أم عمر" تصرفها بأنها ترغب بضم الاحتفال بزوج الزوج للمرة الثانية والثالثة والرابعة، إلى قائمة الاحتفالاتـ بعيدا عن مظاهر الطلاق أو الخلع.

كما أوضحت من خلال إجابتها أن زوجها يعيش بمدينة، بحكم عمله، وهي بمدينة أخرى، ولم تتمكن من القدوم إليه للعيش سوية، ووجدت أن زواج زوجها بالثانية سيسعده، لذلك كانت مستعدة لتقديم هذه "التضحية".

وفي سؤالها عما إذا شعرت بغيرة جراء فعل زوجها، أجابت بأن غيرة النساء بشكل عام هي غيرة تملك، بينما الغيرة لديها هي غيرة حب، والحب يعني بالنسبة لها العطاء وإسعاد من تحب.

ونفت ما قاله بعض المعلقين بأن تصرفها هو "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مشيرة إلى أن تصرفها هو تعبير عن الفرح والسلام والرضا بقضاء الله.



وعن علاقتها بالزوجة الثانية، أكدت أنهما ستصبحان صديقتين، وأن القيمة الأولى لديها هي الأسرة.