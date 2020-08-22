المسافرون يفقدون مليون دولار في المطارات الأمريكية خلال عام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ترك المسافرون خلفهم عند التفتيشات الأمنية بالمطارات الأمريكية العام الماضي، متعلقات بلغت قيمتها نحو مليون دولار أمريكي بما في ذلك نحو 19 ألف دولار بالعملات الأجنبية.

وبحسب إدارة أمن النقل، فقد المسافرون 926 ألف دولار في 75 مطارا خلال العام الماضي، ويقول مختصون إن الكثير من الأموال المفقودة جاءت من أشخاص يفرغون جيوبهم لإجراء عمليات الفحص الأمني.

وفقدت أكبر المبالغ في مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وميامي ولاس فيغاس ودالاس، وفي مطار بيتسبرغ الدولي فقد المسافرون ما يقدر بمبلغ 5000 دولار.

وتقترح إدارة أمن النقل وضع النقود في حقائب يد، وإخطار المسافرين الذين فقدوا أموالا أنه يمكنهم الاتصال بمكتب المفقودات التابع لإدارة أمن النقل في المطار.