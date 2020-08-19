اتهام رجلين بقتل مغني راب أميركي بعد 18 عاما من الجريمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت محكمة أميركية تهمة قتل مغني الراب جام ماستر جاي، إلى شخصين من نيويورك، بعد 18 عاماً على وقوع الجريمة التي ارتكبت عام 2002،

ورجحت المحكمة أن تكون المخدرات هي الدافع وراء الجريمة.

وقتل المغي الأميركي برصاصة في الرأس في نيويورك يوم 30 أكتوبر 2002، في استوديو تسجيل بمنطقة كوينز.

وأقيمت له جنازة مهيبة ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة، فضلا عن آلاف الأشخاص.

وأعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين، الأول من أمس توجيه تهمة القتل المرتبط بتجارة مخدر الكوكايين، إلى كارل غوردان غونيور (36 عاما) ورونالد واشنطن (56 عاما)، المشتبه فيهما منذ فترة طويلة في الجريمة، التي بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات.

ووجهت إلى غوردان غونيور كذلك 8 تهم أخرى مرتبطة ببيع الكوكايين، وأوقف الأحد، ودفع ببراءته الاثنين من التهم الموجهة إليه خلال جلسة قصيرة عبر الفيديو.

أما رونالد واشنطن المسجون في الأساس، فسيمثل في موعد لم يحدد بعد.

ويواجه الرجلان السجن 20 عاما كحد أدنى وصولا إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانتهما، وفق ما أوضح المدعي العام سيث دوشارم.

وقال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا في 30 أكتوبر 2002 إلى استوديو التسجيل في حي جامايكا بمنطقة كوينز.

وفي حين ثبت رونالد واشنطن أحد الشهود على الأرض، اقترب كارل غوردان، وكان حينها في الثامنة عشرة، من جام ماستر جاي وأطلق رصاصتين عليه "بدم بارد" من مسافة قصيرة، مما أدى إلى مقتل مغني الراب وإصابة شخص آخر في الرجل.

وقد قتلت مجموعة من فنانين الراب بالرصاص بين العامين 1995 و2002، من بينهم توباك شاكور في 1996، ونوتوريوس بيغ في 1997.