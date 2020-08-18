العثور على قطعة ليغو مفقودة "داخل طفل" منذ عامين في نيوزيلندا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

فوجئ طفل في السابعة من عمره بخروج قطعة "ليغو" من أنفه أثناء استنشاقه طبق من الكعك.

وكان الطفل الذي يعيش مع أسرته في مدينة دنيدن بنيوزيلندا قد أدخل في أنفه قطعة من لعبة "ليغو"، عندما كان في الخامسة من عمره، لكن الأطباء حينها لم يتمكنوا من العثور عليها.

وفي عام 2018 اصطحب والدا الطفل سمير أنور ابنهما إلى الطبيب عندما وقعت الحادثة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من العثور على قطعة الليغو داخل أنف الطفل رغم إجراء فحص شامل.

واكتفى الأطباء قبل سنتين بإبلاغ الأب بأن القطعة ربما لم تدخل أصلاً في فتحة أنف طفله، مرجحين أن يكون الطفل قد ابتلعها عبر فمه ووصلت إلى جهازه الهضمي وخرجت بشكل طبيعي.

وصدق والدي الطفل الأطباء، خاصة أنه لم يظهر على طفلهما أي علامات للألم أو الضيق من جراء وجود قطعة اللعبة داخل أنفه، حتى فوجئوا بالقطعة وهي تخرج من أنفه أثناء حماسه وهو يشم الكعك المحلي بالسكر الذي يحبه إلا أنه شعر بألم مفاجئ في أنفه.

وقال والدة الطفل، اعتقدت أنه قد شم بعض فتات الكعك، وعلى الفور ساعدته على تنظيف أنفه، وفوجئنا بسقوط قطعة الليغو السوداء المفقودة.