"اللحظة المشؤومة".. نادين نجيم توثق بالفيديو لحظة إصابتها في انفجار بيروت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة تعرضها للإصابة خلال الانفجار الأخير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي.

وكشفت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، اليوم، عن لحظة تعرضها للإصابة خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي.

ويبين المقطع المصور الذي شاركته نجيم، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية أثناء تصويرها الحريق، كما يوضح أن منزلها كان قريبا من موقع التفجير.

وبعد ثوان، وقعت لحظة الانفجار، لتصرخ الممثلة اللبنانية وتقع أرضا، ثم ينقطع التصوير.

وعلقت على المقطع المصور: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني مازلت عايشة".

من جانبهم علق العديد من الفنانين في الوطن العربي على مقطع الفيديو شاكرين الله على سلامة نجيم وأولادها، متمنين لها دوام الصحة والعافية.