هبوط رائدي فضاء أميركيين من طاقم سبيس إكس بخليج المكسيك

عادت مركبة "سبايس إكس" المأهولة بأمان إلى الأرض، الأحد، بعد رحلة استغرقت شهرين، في أول مهمة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة منذ تسع سنوات.

وهبطت كبسولة "كرو دراغون" الجديدة المملوكة لشركة سبيس إكس في خليج المكسيك، مستخدمة المظلات لإبطاء سرعتها، وعلى متنها رائدا الفضاء الأميركيان بوب بنكين وداغ هيرلي، لينهيا الجزء الأصعب من الرحلة اليوم.

ونشرت ناسا مقاطع فيديو لعملية الهبوط

Welcome home, @AstroBehnken and @Astro_Doug!

@SpaceX’s Crew Dragon spacecraft successfully splashed down off the coast of Pensacola at 2:48 p.m. ET: https://t.co/YeWrpz41EN pic.twitter.com/WMVnBIz9Y5