9 فوائد مذهلة للأناناس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فوائد الأناناس قد لا تخطر على بال كثيرين، فهذه الفاكهة اللذيذة و"الأنيقة" التي تزين الموائد الصيفية تملك خصائص فريدة أبرزها: محاربة تجلط الدم، ومكافحة السرطان، وحماية العظام، وغيرها الكثير. وبحسب عيادة Diet of the Town:

فوائد الأناناس للعظام

الأناناس مصدر مهم للمنغنيز الضروري لصحة العظام، وهو يساعد على تقليل فقدان كثافة العظام ويخفف من التهاب المفاصل.

خسارة الوزن

تحتوي كلّ قطعة من الأناناس على نحو 13 غراماً من الألياف الغذائية إلى جانب نسبة مرتفعة من المياه التي ترطّب الجسم، خصوصاً في الفصل الحارّ، فتساعد بالتالي على خسارة الوزن.

مكافح للسرطان

يحتوي الأناناس على البروملين، وهو الأنزيم الذي يساعد على محاربة الخلايا السرطانية بشكل طبيعي، خصوصاً سرطان القولون والثدي والمعدة.

طارد للسموم

الأناناس يعمل على تخليص الجسم من السموم ويساعده على التخلص من الماء الزائد. والأناناس مليء بالماء المنعش وفقير جداً بالسعرات الحرارية، لذا يمكن أكله من دون اعتدال!

يقي من الجلطات

استناداً إلى أحدث الأبحاث العلمية، تبيّن أن ثمرة الأناناس قد تحمي من تجلّط الدم، لذلك إدخال هذه الفاكهة إلى النظام الغذائي يحمي من أمراض خطرة.

محارب للالتهابات

تعود هذه المزايا في الأناناس بفضل احتوائه على أنزيم البروملين، والذي تناولت أبحاث علمية متعددة مدى أهميته في الوقاية من التهابات المفاصل والحد من آلامها.

محارب للفيروسات

الأناناس غني بالفيتامين "سي" C، وبناء عليه فإنه يُعطي دفعة قوية للجسم، ويمنع الشعور بالتعب ويقي من نزلة البرد والالتهابات الصغيرة ويحول دون التقاط العدوى.

فوائد الأناناس للدورة الشهرية

الأناناس غني بالفيتامين سي C الذي يعتبر من أبرز مضادات الأكسدة، ومحتوى الأناناس من البروملين أيضاً يسبب مزيداً من التقلّص في الرحم، فيدفع الدورة الشهرية إلى موعدها أو أقلّه يمنع تأخرها.

فوائد الأناناس في دعم عملية الولادة

يحتوي الأناناس الطازج على إنزيم البروملين الذي نادراً ما يوجد في أطعمة أخرى، وهو يساعد على تليين عنق الرحم وتحفيز العضلات الملساء لدعم عملية الولادة.