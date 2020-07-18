بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا

المصدر: ترجمة عن صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية

اندلع حريق ضخم، اليوم، في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا، وذلك بعد أكثر من عام على حريق كاتدرائية "نوتردام".

وبحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، فقد تدخل رجال الاطفاء في لوار أتلانتيك، على الفور، لإطفاء احريق الذي اندلع، صباح اليوم، في كاتدرائية نانت حيث اندلع حريق عنيف، ما أدى إلى خروج دخان أسود كثيف، وفقًا للصور التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد رجال الاطفاء، إن "الحريق ليس تحت السيطرة.. إنه حريق كبير"، وأضاف ان رجال الاطفاء تم تنبيههم في الساعة 7.44 صباحاً وتم ارسال 60 من رجال الإطفاء الى مكان الحادث.

من جانبه قال مسؤول في مجلس المدينة إن سبب الحريق غير واضح بعد.

ونشرت الصحيفة في موقعها الالكتروني بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل لحريق الكاتدرائية.