بريطاني ينتحر في "بث مباشر" على "فيس بوك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم رجلٌ بريطاني على الإنتحار في خلال بثّ مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة الرجل البالغ 50 عاماً ويدعى جوناثان بيلي.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية،أن بيلي فيديو بث مباشر لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه.

وأبلغ بيلي متابعيه بأنّه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، حيث أعلم هؤلاء "فيسبوك" بما يحدث، إلا أنّ البث المباشر استمر، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص شاهدوا الفيديو.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البثّ المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجّه لمكان سكنه.

ووفق تقارير، فإنّ موقع "فيسبوك" تعرّض لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقاً.



ورداً على هذه الانتقادات، صرّح متحدث باسم "فيسبوك" بأنّ الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفاً أنّه تمّ حذف البث بعد زمن قصير جداً من نشره، وأزيلت مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

وأضاف المتحدث: "نأخذ مسؤولية الحفاظ على سلامة مستخدمي منصتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل والتعاون مع المستخدمين لضمان تجسيد سياستنا في دعم الحالات الشبيهة بتلك الخاصة ببيلي".