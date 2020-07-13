استكمال اختبارات لقاح مضاد لكورونا بنجاح في روسيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استكملت جامعة "سيتشينوف" الروسية اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين بنجاح، وستغادر المجموعة الأولى من المتطوعين غداً، والثانية في 20 يوليو.

من جهته، أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، بأن أمان اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة "سيتشينوف" بموسكو.

وأضاف لوكاشيف: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح.. تم تأكيد أمان اللقاح، وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حاليا في السوق".