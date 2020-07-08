أطعمة تضعف الجهاز المناعي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تلعب الأغذية التي نتناولها دورا أساسيا في تقوية جهاز المناعة أو إضعافه، فهي المسؤولة عن إمداد الجسم بالمواد اللازمة التي تساعده على مقاومة الأمراض والفيروسات.

ويما يلي قائمة بأطعمة تضعف الجهاز المناعي وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز":

الخبز الأبيض: وخصوصا لمن لا يستطيع تحمل الغلوتين.

الحلويات: يعيق السكر قدرة الخلايا على مهاجمة البكتيريا.

الصودا: تحتوي المشروبات الغازية على الفوسفور الذي يمكن أن يؤدي إلى استنفاد الكالسيوم من الخلايا وبالتالي يخفض المناعة.

الزيت النباتي: تعوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا6 الالتهابية الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الالتهاب.

رقائق البطاطس والوجبات السريعة: لغناها بنسب عالية من الأملاح.

الجبن المبستر: حيث تسهم منتجات الألبان في زيادة الالتهاب ما يعيق الاستجابة المناعية.

اللحم الأحمر: لغناها بالأحماض الدهنية التي تضعف الجهاز المناعي.

النقانق: تحوي اللحوم المصنعة على مواد كيميائية ضارة بسب عالية من الأملاح والنترات وغيرها من المواد المضافة التي تؤدي إلى الإجهاد.

الأطعمة المعلبة: لغناها بالسكريات والأملاح والمواد المضافة التي تقلل من قدرة الجسم على التعافي.