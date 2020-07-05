علامة قد تدل على نقص فيتامين B12!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت أخصائية التغذية هيلين ويست لموقع "هيلث لاين" المختص بالأبحاث الطبية أن أحد اعراض نقص فيتامين B12 هو عدم وضوح الرؤية او اضطرابها.

وقالت ويست أنه يمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص B12 غير المعالج، إلى تلف في العصب البصري وبالتالي يمكن أن يؤدي الضرر إلى تعطيل الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ، وهذا ما يضعف الرؤية. وتُعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي البصري. وعلى الرغم من أنه ينذر بالخطر، إلا أنه يمكن عكسه من خلال مكملات B12".

وقد تؤثر الرؤية المشوشة على النظر بالكامل، أو على أجزاء صغيرة من مجال الرؤية.

ولكن لمجرد أن يعاني الشخص من رؤية ضبابية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديه نقص فيتامين B12، فيمكن أن يكون سبب عدم وضوح الرؤية أيضا إعتام عدسة العين أو الصداع النصفي أو إصابة العين.

وتشمل العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12: التعب واليرقان والشعور بالدوار.

ويشكل فيتامين B12 عنصرا حاسما في صحة الجسم، لأنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض لم تشخص، أن يأخذوا في الاعتبار أنهم قد يعانون من نقص فيتامين B12.

ويمكن أن يكشف اختبار الدم السريع ما إذا كان ينبغي إضافة المزيد من فيتامين B12 إلى الأنظمة الغذائية.

ويمكن أن تحدث التغييرات في النظر بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12، في النظام الغذائي.

يذكر أن أفضل مصادر فيتامين B12 تشمل لحم البقر والبيض والسلمون.