الأمن المصري يعثر على كشف أثري خلال مطاردة مجموعة من اللصوص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط شخصين بمحافظة الأقصر لتنقيبهما عن الآثار، مما قاد إلى كشف أثرى "امتداد لمعبد إسنا".

وكشفت وسائل اعلام مصرية عن قيام شخصين بالحفر خلسة بمنزل أحدهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الحفر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل يوجد في نهايتها حفرتين.

وتبين أن الحفرة الأولى جانبية باتجاه الشمال الشرقي بطول 3 م، ويوجد بها جدار من الحجر الرملي عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش الغائر، والثانية بالاتجاه الغربي بطول 2 متر، تنتهى بسرداب في الاتجاه الشمالي يقع بين جدارين من الحجر الرملي أحدهما عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش البارز عليه خرطوشة تحمل اسم "الملك بطليموس" ونقش ملون للمعبودة "نيت" من المعبودات الرئيسية لمعبد إسنا، والجدار الثاني خالي من النقوش أو الكتابات.

وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار الأقصر، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن الجدار يعد مكتشفا أثريا والرسومات والكتابات والنقوش ترجع للعصر البطلمي وامتداد لمعبد اسنا الذي يقع على بعد حوالى 200 متر من الحفر المضبوط.