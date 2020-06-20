كسوف حلقي للشمس يشاهده السعوديون غداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشهد مناطق أقصى جنوب السعودية غداً الأحد 21 يونيو كسوفاً شمسياً حلقياً، يتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان إيذاناً ببدء ‏فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي. يذكر أن مدار السرطان يمر من فوق مناطق وسط السعودية تقريباً.‏

وذكر أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن الكسوف الحلقي سوف يُشاهد في ‏أقصى جنوب السعودية وفي اليمن وسلطنة عمان. وفي قارة إفريقيا، سيُشاهد الكسوف الحلقي في خمس دول هي الكونغو وإفريقيا ‏الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، أما في آسيا فسيشاهده سكان 4 دول هي باكستان والهند والصين وتايوان، ثم تنتهي الظاهرة في المحيط الهادئ.

وسيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 99%، وذلك في مسار خط الكسوف الحلقي، والـ1% المتبقية من الشمس ستظهر على هيئة حلقة مضيئة ملتهبة مهيبة تُطوّق القمر المحاق ‏الأسود. والكسوف الحلقي هو النوع الثالث من الكسوف، وهو الأشد إبهاراً وتخويفاً.‏

وأضاف المسند: "لن يُشاهد ‏الكسوف الحلقي إلا في شريط مكاني ضيق جداً، يمر من وسط إفريقيا مروراً بجنوب الجزيرة العربية، ثم يخترق 4 دول ‏آسيوية. ويقدَّر عرضه عند مروره في الربع الخالي بنحو 40 كلم فقط. ولن تتجاوز فترة الكسوف الحلقي في سماء السعودية الـ59 ثانية فقط. ‏أما الكسوف الجزئي على مستوى سماء السعودية، فلن تقل مدته عن 133 دقيقة في الشمال الغربي، ونحو 179 دقيقة في الجنوب الشرقي. ‏ولهذا سوف يشاهد الكسوف الجزئي في كل الدول العربية ومعظم إفريقيا وآسيا وجنوب أوروبا وشمال أستراليا".

وسيُشاهد الكسوف الحلقي فوق منطقة طولها 590 كلم فوق صحاري الربع الخالي جنوب السعودية، وهذا يشمل محافظة الخرخير ومركز ‏عردة. وفي محافظة الخرخير، سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 07:02 صباحاً وينتهي على الساعة 09:53. وفي منتصف هذه الفترة، سيقع الكسوف الحلقي والذي سيستمر نحو 33 ثانية فقط. ‏والخرخير المحافظة الوحيدة في السعودية التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها، كما أن صنعاء العاصمة الوحيدة في العالم التي سيمر فوقها هذا المركز.

بداية ونهاية الكسوف الحلقي

أول موقع يبدأ عنده الكسوف الجزئي في الساعة: 06:46 صباحاً‏ هو في إفريقيا، وكذلك أول موقع يبدأ عنده الكسوف الحلقي في الساعة 07:47.

أما ذروة الكسوف فستشاهد على الساعة 09:40 صباحاً في شمال الهند.

وآخر موقع ينتهي عنده الكسوف الحلقي في الساعة 11:32 ‏هو في غرب المحيط الهادئ. وآخر موقع ينتهي عنده ‏الكسوف الجزئي على الساعة 12:34 هو في غرب المحيط الهادئ وشمال أستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق، بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من ‏إفريقيا وينتهي في غرب المحيط الهادئ.‏

كيف سيبدأ الكسوف؟

ولأن جرم القمر يتحرك ببطء شديد من الغرب إلى الشرق، فإن الكسوف سيبدأ من الجزء العلوي الأيمن من قرص الشمس، وسوف يتشكل ‏على هيئة هلال كبير خاصة في أقصى الجنوب السعودي، ثم يصغر الهلال الشمسي شيئاً فشيئاً حتى يصبح هلالاً نحيلاً جداً.

ثم بعد أن ينتصف الكسوف، يبدأ يتشكل هلال مقلوب قرناه إلى الأسفل فيكبر شيئاً فشيئاً حتى ينجلي الكسوف.

وأفضل رؤية للظاهرة الفلكية المبهرة ‏في المملكة ستكون في الحدود الجنوبية للسعودية. ‏والمشهد يكون أكثر دهشة كلما توجهنا ناحية الجنوب السعودي أو في اليمن ووسط عمان.‏

وظاهرة الكسوف لا يمكن أن تأتي وحيدة، بل يأتي خسوف القمر قبل الكسوف بنحو أسبوعين أو بعده. وعليه ‏فالكسوف ‏الحلقي القادم سبقه خسوف للقمر غير مرئي، يُدعى بـ"الخسوف الكاذب" (بمعنى سيدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض وليس الظل ‏نفسه، وهو غير لافت للانتباه)، وذلك في 13 شوال 1441هـ. 5 يونيو/حزيران الحالي.

آخر كسوف حلقي للشمس في السعودية

آخر كسوف حلقي للشمس شُوهد في السعودية في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019. والفارق بينه وبين الكسوف الحلقي القادم 178 يوماً فقط، في حين كان ‏الفارق بين الكسوف الحلقي الأخير والذي قبله 98 سنة حيث حدث عام 1922 مـ.‏‏

الكسوف الشمسي الحلقي القادم

على مستوى السعودية، سيعقب الكسوف الحلقي القادم (21 يونيو/حزيران 2020) كسوف حلقي آخر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2049، أي ‏بعد 29 سنة.

الكسوف الكلي

يذكر أن آخر كسوف كلي شوهد في السعودية كان قبل 68 سنة شمسية، وبالتحديد في 29 جمادي الأولى 1371هـ. (25 فبراير/شباط 1952مـ.). ووقعت قبله ظاهرة مماثلة في 30 ‏أغسطس/آب 1905مـ.، أي قبل 115 سنة.‏

ومن المرتقب أن يشاهد السعوديون كسوفاً شمسياً كلياً نادراً في وضح النهار عام ‏‏2027 مـ.، يليه ‏كسوف كلي آخر عام 2034 مـ.، والفترة الفاصلة بينهما ست سنوات فقط. ويلاحظ أنه لن يشاهد هذا الكسوف في جميع مناطق ‏السعودية، بل هو محدود في ‏شريط جغرافي ضيق من الأراضي السعودية.

يذكر أنه، وعندما يشاهد الكسوف الكلي في مدينة معينة فلن ‏يشاهد مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة ‏‏في المتوسط. ‏

خطورة شاهدة الكسوف بالعين المجردة

النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا. لذا أهاب المسند بالجميع بتجنب النظر إلى الشمس مباشرة ‏أو ‏حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها، نظراً لخطورة الأشعة الشمسية المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب ‏بالعمى ‏المؤقت، أو تلحق بالعين أضرراً دائمة. يذكر أن هناك نظارات خاصة لمتابعة الكسوف تدعى ‏Eclipsers Glasses‏ .

هل ستقام صلاة للكسوف؟

تقام صلاة للكسوف، لكن في أوقات مختلفة. وصلاة الخسوف هي الصلاة الوحيدة في الشريعة التي تقام في وقت واحد في نصف الكرة الأرضية الليلي، ‏بينما صلاة الكسوف يكون التوقيت متعدداً، لكون ظل القمر الساقط على الأرض محدود المساحة، ويتحرك من الغرب إلى الشرق بسرعة ‏دوران القمر حول الشمس. لذا فإن مشاهدة الكسوف تختلف من موضع جغرافي إلى آخر، وبوجه عام قد ينادى لصلاة الكسوف بعد وقوعها ‏بنحو 15 دقيقة.

يذكر أنه في عام 2020 لن تقام صلاة خسوف القمر بينما ستقام صلاة كسوف الشمس الحلقي لمرة واحدة وذلك ‏في 21 يونيو 2020.