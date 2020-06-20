صينية تنجب توأماً بفارق 10 سنوات بينهما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن في مستشفى هوبي الصيني للأمومة وصحة الطفل، أن امرأة صينية، تدعى وانغ، أنجبت طفلا سليما، يوم الثلاثاء الماضي، من جنين متجمد لمدة 10 سنوات، بعد عقد من ولادة ابنها الأكبر في نفس جزء التلقيح الصناعي.

وأفاد الطبيب المشرف على العملية بأن المرأة أنجبت شقيقين توأماً، بفارق 10 سنوات، بحسب «نيويورك بوست».

وتم تصميم الإخوة كمجموعة من الأجنة في عام 2009 باستخدام نفس الحيوانات المنوية والبويضة.

وقال أخصائي الخصوبة في مستشفى هوبي الدكتور زينغ جي: «من منظور طبي، لولو وتونغ تونغ شقيقان توأمان».

وحاولت وانغ (41 سنة)، تكوين أسرة بشكل طبيعي لمدة خمس سنوات قبل اللجوء إلى علاجات الخصوبة، حيث قام الأطباء بزراعة «مجموعة من الأجنة» باستخدام نفس الحيوانات المنوية والبويضات، ووقعت زراعة واحدة منها مباشرة في وانغ وتم تجميد بقية الخلايا.

وولد الابن الأكبر للسيدة وانغ، المسمى لولو في يونيو 2010، في مستشفى هوبي لرعاية الأم والطفل في وسط الصين. وولد ابنها الأصغر الملقب تونغ تونغ يوم الثلاثاء في نفس المستشفى.