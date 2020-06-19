التعرق دون سبب علامة تحذيرية لنوبات القلب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال باحثون أن الإنسان قد يتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب، إذا تعرض للتعرض أكثر من المعتاد.

وأفاد الباحثون أن التعرق المفرط هو أحد العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية.

حيث أنه إذا كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من ضخ الدم في أنحاء الجسم.

ونتيجة للعمل الإضافي، يبدأ الجسم في التعرق للحفاظ على درجة حرارته منخفضة، مؤكدين أنه لو لاحظ الشخص أنه يتعرق كثيرا من دون أي سبب واضح، فيجب أن يفكر في التحدث إلى الطبيب.

وأضاف الباحثون "من الأفضل طلب العلاج الطبي الطارئ .. التعرق أكثر من المعتاد، خاصة إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تكون نشطا، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكر لمشكلات في القلب".

وتابعوا أن "ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة يتطلب جهدا أكبر من القلب، لذا يتعرق الشخص أكثر في محاولة للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة خلال الجهد الإضافي".

ولكن، لمجرد أن الشخص يتعرق بشكل مفرط، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يعاني من نوبة قلبية. فالتعرق المفرط، أو فرط التعرق، هو في الواقع حالة شائعة جداً تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار.

ويمكن أن يحدث كأثر جانبي لحالة طبية أخرى، أو دون أي سبب واضح على الإطلاق.