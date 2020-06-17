وفاة امرأة بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك في الهند

وثقت كاميرات المراقبة مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك الهندية.

ورصدت الكاميرات تحطم جزء منه واختراقه بطنها، لتموت متأثرة بجراحها أثناء نقلها للمستشفى.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع صباح الاثنين الماضي، داخل أحد البنوك في ولاية كيرالا الهندية، حين دخلت امرأة تدعى "بينا جيجو بول"، 46 عامًا، لإنهاء معاملة في البنك ثم هرعت للخروج منه؛ بعدما أدركت أنها نسيت أخذ مفتاح مركبتها، حيث ارتطمت في باب البنك الزجاجي؛ ما أدى لتحطمه، وإصابتها في منطقة البطن، بشظايا القطع الزجاجية.

وتسبب ذلك بفقدان السيدة الأربعينية، وهي أم لثلاثة أطفال، لتوازنها، وسقوطها على الأرض، حيث تم نقلها إلى مستشفى قريب، وفي غضون خمس دقائق فارقت الحياة.