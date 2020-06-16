"واتس اب" تطلق خدمة الدفع وتحويل الأموال.. والبداية من البرازيل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، في منشور كتبه أمس الإثنين بدء خدمة الدفع الرقمي وتحويل الأموال عبر "واتس اب"، وقال أن البرازيل هي أول دولة دُشنت فيها الخدمة بينما تتضمن الخطة إيصال هذه الخدمة لكل دول العالم

وستمكن الخدمة المستخدمين من إرسال الأموال إلى الأصدقاء بالسهولة ذاتها لإرسال الرسائل والصور. وبكل أمان، كما يمكن إجراء عمليات الشراء من الشركات المحلية دون الحاجة لمغادرة الدردشة.

واوضحت "واتس اب" أن خدمة الدفع ستساعد نحو 10 مليون مشروع متناهي الصغر في البرازيل لتحسين مبيعاتهم خاصة بظل الأوضاع الحالية.

ستكون الخدمة محمية بخصائص مثل بصمة الأصبع ورمز PIN لضمان خصوصية المستخدم وعدم وصول أي شخص للمعلومات الخاصة به.

وستكون الخدمة مجانية للمستخدمين في حال إرسال الأموال واستقبالهم من الأصدقاء أو أفراد العائلة، وكذلك عمليات الدفع لشراء المنتجات عبر متاجر فيس بوك، فيما ستكون هناك رسومًا مالية على أصحاب المتاجر والمشاريع عند استقبال الأموال كجزء من عملية التحويل.