هاتف جديد يقيس درجة حرارة الجسم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طرحت Honor، العلامة الإلكترونية الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع Weibo كشفت من خلاله عن هاتفها الجديد Honor Play 4 Pro المزود بمستشعر يمكنه قياس درجة حرارة جسم المستخدم.

وذكرت تقارير أن ذلك المستشعر مدمج بالهاتف ومهمته هي قياس درجة حرارة المستخدم عند حمله قرب معصمه أو وجهه. وأشارت التقارير إلى أن شركة Honor ( وهي شركة فرعية تابعة للعملاقة Huawei ) تخطط لإطلاق الجهاز في الصين لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي خطط بخصوص إطلاقها له في السوق العالمية.

ولفتت صحيفة الدايلي ميل إلى أن الجهاز سيباع في الصين بحوالي 420 دولارا بما في ذلك المستشعر الخاص بقياس درجة الحرارة أو بـ 407 دولار من دون المستشعر.

وينتظر أن يعمل الهاتف في نطاق واسع إلى حد ما من درجات الحرارة التي تتراوح من – 20 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية، كما سيكون بمقدوره قراءة درجات الحرارة حتى عُشر الدرجة. ويتوقع أن يحظى الهاتف باهتمام شريحة كبيرة من المستخدمين في ظل تفشي وباء كورونا، ورغبتهم في الاطمئنان على درجات حرارتهم.

وأثنت الدايلي ميل على فكرة توافر خاصية الترمومتر بالهاتف طوال الوقت، حيث أنها من الممكن أن تساعد الناس على اتخاذ قرارات سليمة بشأن ذهابهم للطبيب من عدمه، المكوث في المنزل أو مجرد الاكتفاء بفحص أنفسهم وفحص حالتهم العامة.