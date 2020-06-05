بالفيديو.. عاملون بالمجال الطبي يشاركون باحتجاجات نيويورك: "العنصرية جائحة من نوع آخر"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تضامن العديد من الممرضات والعاملين في المجال الصحي مع المتظاهرين ضد العنصرية في ولاية نيويورك، وشاركوا بالاحتجاجات وهتفوا ضد العنصرية بعد أن جثوا على ركبهم تضامنا مع جورج فلويد الذي قتل على يد أحد الضباط في الشرطة الأميركية.



وقالت عاملة الرعاية الصحية في مستشفى لينوكس هيل، إيفيت كورتس، لشبكة "أي بي سي نيوز" الأخبارية الأميركية: "علينا أن نعلم العالم أننا هنا ولن نذهب إلى أي مكان"، مشيرة إلى أهمية المشاركة بهذه الاحتجاجات.

ومع اجتياح فيروس كورونا المستجد، سرعان ما وجد سكان نيويورك طرقًا مبتكرة لإظهار دعمهم لعمال الخطوط الأمامية، حيث كانوا يقومون بالتصفيق لهم، على مستوى المدينة، في الساعة 7 مساءً كل ليلة.

وفي هذا السياق قالت كورتس إنه من الضروري إظهار الاتحاد من قبل الكوادر الطبية مع باقي المجتمع ولا سيما في هذه الظروف، مشيرة إلى أن التصفيق كان دعما من الناس لهم في مواجهة كورونا، واليوم وبعد مقتل فلويد، كان عليهم أن ينزلوا إلى الشارع ويجثوا على ركبهم لرد الجميل وإظهار الدعم والانسجام بين جميع أطراف المجتمع.

من جانبه شبه أحد العاملين في المجال الطبي ما يحدث فيما يتعلق بالظلم والعنصرية وعدم المساواة ووحشية الشرطة، بالجائحة أيضا ولكن من نوع آخر. بإشارة منه إلى وجود نقاط تشابه بين جائحة كورونا والعنصرية.