خفير يقتل شخصاً ويحرقه في الإسكندرية بعد محاول التعدي عليه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، إحالة متهماً إلى مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية، للكشف على سلامة قواه العقلية، لاتهامه بقتل شخص وحرقه.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مديرة أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد العثور على جثة شخص داخل محل إقامته.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم، أثناء تواجده في محل عمله، الملاصق لسكن المجني عليه، طلب منه الصعود إلى شقته، وحال حضوره قام بملامسة أجزاء حساسة من جسده، لكن المتهم رفض، ودفعه بالقوة فارتطمت رأسه بنافذة غرفة النوم، وسقط أرضا.

وأضافت التحريات، أنه وعقب ذلك أحضر أسطوانة غاز، ثم انهال بها على رأسه فأحدث به إصابته التي أودت بحياته في الحال، وأشعل النيران في جسده لإخفاء معالم الجريمة وغادر موقع الحادث هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية.