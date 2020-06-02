بالفيديو.. انقاذ غزال وقع فريسة لثعبان ضخم بواسطة غصن شجرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتشر، أخيرا، مقطع فيديو، لثعبان ضخم وهو يلف جسده حول غزال ضعيف على جانب الطريق في حديقة خاو خيو المفتوحة بمقاطعة تشونبوري بتايلاند.

ولفتت الحادثة انتباه أحد الأشخاص، ما دفعه لأخذ غصن شجرة وضرب الثعبان به، ما أجبر الأخير على اطلاق سراح فريسته.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تناقلته بعض المواقع الأجنبية، منها موقع "آسيا ون"، ومواقع التواصل الاجتماعي، الغزال وهو يركض بسرعة هاربا من الثعبان بعد خلاصه منه، فيما ظهر الثعبان وهو يذهب بغير اتجاه.

ونالت هذه الحادثة تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي التايلندية.