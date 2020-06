طائر "تويتر" الأسود و"ستوري" انستغرام.. ثورة تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

تبتعد الشركات الكبرى عادة عن ربط علامتها التجارية بموضوعات حساسة، لذا غالباً ما تكون هذه الشركات حذرة وقت الصراعات، وخاصة الحساسة منها، لتتحاشى ما قد يسيء أو يؤثر على ولاء المستخدمين.

إلا أن المشهد بدا مختلفا اليوم، بعد أن سارعت العديد من الشركات لإظهار دعمها لحركة "BlackLivesMatter" أو حياة السود مهمة، ضد التمييز العنصري والإساءة للسود.

حيث غيّر الحساب الرسمي لتويتر صورة ملفه الشخصي للطائر الأسود بدلاً من الأزرق، وأضاف وسم "#BlackLivesMatter" إلى سيرته الذاتية، في إشارة إلى حركة "حياة السود مهمة"، التي تدعم الاحتجاجات الأميركية على خلفية مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود من مينسوتا الأميركية على يد شرطي أبيض قام بالضغط على رقبة فلويد بركبته لمدة تسع دقائق متجاهلاً مناشدة الأخير بعدم قدرته على التنفس ما أدى إلى وفاته.

انستغرام

من جهة أخرى دعا الحساب الرسمي لتطبيق “انستغرام” المستخدمين لنشر قصة سوداء في خاصية الـ “stories” لإظهار الدعم لحركة “حياة السود مهمة”، وبعد أن غير الحساب صورة الملف الشخصي للون الأسود أيضا.

وأرفق انستغرام المنشور برسالة جاء في محتواها، “نحن نسمعكم، ونراكم ومعكم”.

وأضاف "نقف ضد التمييز العنصري ومع المجتمع الأسود ومع كل الذين يطالبون بالعدالة لجورج فلويد وبيريونا تايلور وأحمود آربيري.. واستطعنا أن نرى كيف يمكن لمستخدمي "انستغرام" أن يحدثوا فرقاً، وكلما زاد عدد الأصوات استطعنا إحداث الفرق".

لينكد إن

وقامت شبكة التوظيف العالمية لينكد إن بدعم الحركة من خلال منشور جاء فيه: “نقف مع زملائنا والمجتمع الأسود، نقف مع أولئك الذين يحاربون العنصرية كل يوم، نحن ندافع عن العدالة والإنصاف والملاعب المتكافئة، نحن في هذا معا وأقوى كمجتمع إلى جانب زملاء العمل والقادة والأصدقاء، ويمكننا معا إنشاء مستقبل عادل ومنصف.

يوتيوب

من جهتها قامت منصة يوتيوب بتقديم مليون دولار لدعم الجهود المبذولة للقضاء على الظلم الاجتماعي.

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.