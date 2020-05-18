خبراء بريطانيون: من غير المرجح أن يكون لقاح «كورونا» جاهزاً هذا العام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من أنه من غير المرجح أن يكون لقاح مضاد للفيروس التاجي جاهزاً هذا العام ، مطالبين بعدم نشر «توقعات خاطئة»، خصوصاً بعد تصريحات لوزراء بريطانيين أعربوا عن أملهم في الحصول على 30 مليون جرعة للمملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

في هذه الأثناء، أكدت كل من جامعة أكسفورد وكلية إمبريال كوليدج في لندن أنهما تعملان على اكتشاف اللقاحات، إذ قامت الأولى الآن باتفاق مع شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca ببذل جهدها بإنتاج اللقاح على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أعرب وزير العمل البريطاني الوك شارما ، أمس، عن أمله في أن تكون الحكومة بوضع يمكنها من طرح برنامج تطعيم شامل في خريف هذا العام، حيث أشار إلى أن شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca وضعت اللمسات الأخيرة على «اتفاقية الترخيص العالمية» مع جامعة أكسفورد بدعم حكومي، وأضاف: «هذا يعني أنه إذا نجح اللقاح، ستعمل AstraZeneca على توفير 30 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر للمملكة المتحدة كجزء من اتفاق على أكثر من 100 مليون جرعة في المجموع».

لكن أحد الأساتذة المشاركين في مبادرة إمبريال حث الجميع اليوم على توخي الحذر، وقال إنه «لا توجد ضمانات.. حتى لو كان اللقاح موجوداً ، هناك حاجة للتأكد من فعاليته، ومن المحتمل أنه لن يكون جاهزاً للإنتاج بالجملة حتى العام المقبل على أقرب تقدير».