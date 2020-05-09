حقيقة فيديو تعذيب قطة حتى الموت في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

تفاعل رواد مواقع تواصل اجتماعي من بينهم مشاهير في مصر بعد انتشار مقطع فيديو لتعذيب قطة على يد فتاتين من مصر، على ما كان يعتقد بعض رواد مواقع التواصل.

وكانت اللقطات تظهر فتاتان تقومان بتعذيب قطة صغيرة بعد ربطها بخيط والوقوف عليها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وبعد تداول المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي حول العالم، احتل هاشتاغ "#القطة" الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

لكن مغردون أكدوا أن فيديو القطة يعود لفتيات من ماليزيا، وأن الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتيات ومطالبات بالقبض عليهم.

وتفاعل عدد من المشاهير في مصر مع المقطع، حيث علق الفنان المصري محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلاً "اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها.. بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن بريء كده".

بينما علق اللاعب حسام غالي، على الفيديو وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم “وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ صدق الله العظيم".