العثورعلى سيارة "عدي صدام حسين" الإسطورية ومالكها يطلب 1.15 مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف شخصية يوتيوب بريطاني، الاحد، عن مكان سيارة فيراري تعود لنجل الرئيس العراقي السابق عدي صدام حسين، حيث عرض مالكها 1.5 مليون دولار مقابل بيعها.

واعد موقع "ذا درايف" تقريرا حول سيارة عدي صدام حسين المهجورة من طراز فيراري F40، والتي كان يبحث عنها شخص بريطاني لإصلاحها وضمها إلى مجموعته قبل أن يجدها في أربيل.

وطلب شخصية يوتيوب البريطاني المعروف بحساب "رتاروسا "على مواقع التواصل الاجتماعي المساعدة من أي شخص يعرف مكان السوبر كار الإيطالي حتى يتمكن من تقديم عرض لشرائها من أجل ضمها لمجموعته وإصلاحها.

وعرض أول فيديو لـرتاروسا صورة للسيارة المغطاة بالرمال في مكان ما في العراق.

وقال في فيديو لاحق إن الاستجابة التي حصل عليها كانت مذهلة وإنه بفضل مشاهدين، تبين أن السيارة التي لا تزال قيمتها المالية تتجاوز قدرات معظم الناس، موجودة في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وبحسب رتاروسا، فإن كريس سميث من "غاز مانكي غراج" المتخصص في ترميم السيارات الكلاسيكية، كان أحد من أرسلوا في مهمة للعثور على الفيراري F40 في 2016.

وأوضح سميث في مقابلة مع رتاروسا، أنه تمكن من تحديد موقع السيارة في العراق وتوجه إليه من أجل تقييمها.

من جهتها توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية.

وكتبت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها"، في إشارة لصورة سيارة رياضية.

وأضافت: "ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".