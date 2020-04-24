حديث عن تأثير الحرارة العالية والرطوبة على "كورونا" يثير ضجة واسعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الليلة، أن مختبرات أميركية توصلت إلى نتائج مهمة بشأن تأثير درجات الحرارة على فيروس كورونا - كوفيد 19.

وأثار الرئيس ترمب ضجة واسعة بتصريحه، ما دفع الصحافيين الحاضرين للإحاطة الإعلامية اليومية إلى طرح أسئلة عدة حول الموضوع، وأكد أن لديه دراسة جديدة تقول إن فيروس كورونا - كوفيد 19 يتأثر بالحرارة العالية بشكل واضح، مكرراً نفس العبارة مرات عدة.

وأعلن أعضاء في ‏خلية الأزمة الأميركية، الحاضرين إلى جانب الرئيس ترمب، أن فيروس كورونا - كوفيد 19 ينشط أكثر في الأجواء المغلقة، مؤكدين ‏أن هناك دليل على تأثير ارتفاع الحرارة في دورة حياة الفيروس، وأنه يبدو أنشط في الأجواء الباردة، فيما يضعف في الأجواء الحارة والرطبة.

وكانت دراسة حديثة أجراها مجموعة من العلماء الفرنسيين، بقيادة الأستاذ في جامعة "إيكس مرسيليا"، ريمي شاريل، أعلنت عن تعريض فيروس كورونا الجديد، الذي يسبب وباء كوفيد-19، إلى درجة حرارة بلغت 60 مئوية لمدة ساعة، وظهر أن بعض السلالات لا تزال قادرة على التكاثر حتى في ظل هذه الحرارة المرتفعة.