بالفيديو.. انخفاض لافت لمعدلات التلوث في الهند قبل "كورونا" وخلاله

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي مقطع فيديو للعاصمة الهندية نيودلهي، يظهر فيه الفرق في مستوى التلوث بالمدينة، الذي انخفض كثيراً، ما قبل "كورونا"وخلاله.

وقارن مقطع الفيديو العاصمة ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 30 ديسمبر 2019، حيث ظهر هواء المدينة ملوثاً بدرجة كبيرة، والعاصمة بتاريخ 21 أبريل 2020، في ظل انتشار الفيروس، وبعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية من قبل الحكومة، حيث بدت المدينة خالية من التلوث بعد إغلاق المدارس والشركات، وإبقاء ما يقارب 1.3 مليار من السكان في منازلهم، الأمر الذي أسهم في انخفاض مستوى تلوث الهواء في نيودلهي بشكل كبير.