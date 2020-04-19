"محمد بن راشد" يتصدر "تويتر" عقب ساعات على إطلاق حملة "10 ملايين وجبة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باللغتين العربية والانكليزية، الترند في الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب ساعات قليلة على إصدار سموه توجيهات بإطلاق حملة "10 ملايين وجبة"، وهي أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، هدفها التخفيف من معاناة الفئات التي تعاني أكثر من غيرها في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19) في مختلف أنحاء العالم.



وتفاعل مئات المغردون من داخل الإمارات مع وسم #محمد_بن_راشد، حيث عبروا من خلاله عن إحساسهم بالأمان والطمأنينة، في ظل هذه الظروف، لتواجدهم على أرض الإمارات التي يقودها قادة يتمتعون بالإنسانية، ويحثون الشعب، من مواطنين ومقيمين، على فعل الخير ومساعدة المحتاج ولا سيما وقت الأزمات. فقال أحد المغردين: "الحمد لله والشكر لله على ما أنعم علينا بقيادة حكيمة، رشيدة، انسانية.. همها راحة وسعادة ورضا الإنسان وتوفير الحياه الطيبة الكريمة له.. حفظك الله ورعاك يا سيدي يا صاحب السمو شيخنا محمد بت راشد".



وقال آخر: "عن هذا الشعور بالأمان الذي تمنحك إياه دولة الإمارات.. ففي ظل انتشار فيروس كورونا وفي ظل الخوف الذي يعيشه الكثيرون، يمنحك قادة الإمارات الطمئنينة.. 10 ملايين وجبة.. هي حملة عظيمة من قائد إنساني عظيم..

حفظك الله ورعاك يا صاحب السمو".



"لن يجوع أحد على أرض الإمارات".. جملة قالها سموه وتناقلها الكثير من المغردين على صفحاتهم، مرفقينها بكلمات منهم عبروا من خلالها عن تأثرهم بهذه الجملة التي تنم عن الكثير من الإنسانية والخير، فكتبت إحدى المغردات: "لن يجوع أحد على أرض الإمارات.. جملة عظيمة مصدرها بلد الخير ومنبع الإنسانية مقصد المحتاج، بلد سيبقى حاضرا في الذاكرة العالمية بأعماله الخالدة في المجالين الخيري والإنساني.. حفظ الله دولة الإمارات وحفظك الله لنا يا صاحب السمو محمد بن راشد".

وقال آخر: "لن يجوع أحد على أرض الإمارات.. كلمة قالها سمو الشيخ محمد بن راشد.. أثرت فينا وتركت عندنا أثرا لن ننساه".



من جانبهم دعا مغردون إلى المسارعة للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية ودعمها، فقالت إحدى المغردات: "فلنساهم جميعا لإنجاح أضخم مبادرة إنسانية وطنية.. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات.. نحن جاهزون يا صاحب السمو".



وقال آخر: "نحن كلنا معك يا صاحب السمو.. وجاهزين بإذن الله.. شكرا لك.. وجعلك الله ذخرا لدولة الإمارات".



فيما عبر مغردون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على مبادراته الدائمة في المجال الإنساني، وأشاروا إلى أن سموه هو امتداد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فقال أحدهم: "شكرا محمد بن راشد على انسانيتك الكبيرة ومبادراتك الطيبة.. نشهد أنك امتداد ابونا زايد فينا.. وظله الباقــي بيننا".

وقال آخر: "يعجز اللسان عن شكرك سيدي و هذا ليس بجديد عليك.. فليدمك الله ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لهذا الوطن".



ويشار إلى أن هذه الحملة تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يؤكد عليه هذا الشهر الفضيل من قيم البر والكرم والإحسان، وتعزيز معاني التراحم وترسيخ قيم التكافل والتعاطف، التي رسختها القيادة الإماراتية عبر تاريخها، وذلك في إطار حرص المجتمع الإماراتي على مدّ يد العون لكل محتاج، حيث تتجلى المواقف الإنسانية النبيلة للإمارات، قيادة وشعباً، في الشدائد والأزمات، وبما يعكس ثقافة العطاء والمشاركة والمساندة، التي تشكل جزءاً من الوعي والفكر الفردي والجمعي والممارسة المؤسسية في الإمارات.