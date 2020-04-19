بالفيديو.. رياضة شعبية تكسر قيود الحجر المنزلي في أوروبا

المصدر: فراس النعسان - دبي

يُعرف الشعب الأوروبي بتعلقه بلعبة التنس الأرضي بشكل كبير، لكنه مع انتشار فيروس "كورونا"، أخيراً، مُنع من ممارسة هذه اللعبة الشعبية في أغلب دول هذه المنطقة التي فرضت الحجر المنزلي على سكانها بالكامل.

الأوروبيون لم يستسلموا للحظر، رغم التزامهم به، فقرروا اطلاق مبادرة "تنس في المنزل" كطريقة لكسر القيود على ممارسة اللعبة لا تتعدى على القانون، فجاء الحل من سطح المنزل، وتعاون الجيران مع بعضهم البعض.

الجيران بدأوا الاتصال بينهم، وتحديد مواعيد الصعود إلى فضاء البنايات، والمنازل، وانطلاق جولات التنس من سطح إلى سطح رغم أنف القيد.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين إيطاليين، وفرنسيين، وسويسريين يقضون وقت الحجر المنزلي في لعب رياضة التنس من على أسطح مساكنهم مع الجيران. وعبر عدد من المتابعين لهذه المبادرة عن سعادتهم بأن فتحت هذه الرياضة الباب لمعرفة الجيران لبعضهم البعض، واستطاعت كسر قيود عدة، منها الملل، والكسل في فترة الحجر المنزلي، وكسر الجمود في العلاقات الإنسانية بين الجار وجاره.