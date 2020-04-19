بالفيديو.. رياضة شعبية تكسر قيود الحجر المنزلي في أوروبا

يُعرف الشعب الأوروبي بتعلقه بلعبة التنس الأرضي بشكل كبير، لكنه مع انتشار فيروس "كورونا"، أخيراً، مُنع من ممارسة هذه اللعبة الشعبية في أغلب دول هذه المنطقة التي فرضت الحجر المنزلي على سكانها بالكامل.
الأوروبيون لم يستسلموا للحظر، رغم التزامهم به، فقرروا اطلاق مبادرة "تنس في المنزل" كطريقة لكسر القيود على ممارسة اللعبة لا تتعدى على القانون، فجاء الحل من سطح المنزل، وتعاون الجيران مع بعضهم البعض.
الجيران بدأوا الاتصال بينهم، وتحديد مواعيد الصعود إلى فضاء البنايات، والمنازل، وانطلاق جولات التنس من سطح إلى سطح رغم أنف القيد.