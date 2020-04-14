مشكلات صحية ترفع احتمالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 80%

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال باحثون إن الإصابة بمشكلة صحية كامنة ربما تزيد من خطر التحويل لوحدة العناية المركزة أو الوفاة بنسبة 80 % تقريباً، وأن هذه النسبة تزداد لمن يعانون من مشكلتين صحيتين، طبقاً لبحث شمل حوالي 1600 مريض بالمستشفيات في الصين.

وتبين للباحثين، بحسب ما خلصوا إليه من نتائج، أن 20 % من المرضى الذين يعانون من أي مشكلة صحية ينتهي بهم الحال إما بالتحويل للعناية المركزة، الاستعانة بالتنفس الصناعي أو ربما الوفاة في الأخير مقارنة ب 5 % من الأناس الأصحاء.

وحدّد الباحثون السرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن باعتبارهما أخطر الحالات الصحية التي توجد بشكل مسبق قبيل الإصابة بفيروس كورونا المستجد الخطر.

وأوضح الباحثون أن نصف المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن بتلك الدراسة قد تم تحويلهم للعناية المركزة أو توفوا. بينما قُدِّرَت النسبة بالخُمس بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وحاول الباحثون الصينيون في تلك الدراسة أن يواصلوا الجهود المبذولة عالمياً من الناحية العلمية لمعرفة وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19".

وتعاون الباحث الرئيسي في الدراسة، وهو وي جي جوان، من جامعة قوانغتشو الطبية، مع زملائه، لتحليل المعلومات التي تخص 1590 مريضاً محجوزين في المستشفيات في الفترة من ديسمبر 2019 حتى يناير 2020. وأظهرت لهم النتائج أن 16 % من المرضى أصيبوا في الأخير بالنسخة الحادة من كوفيد-19، وأن 8.2 % بلغوا "نقاط النهاية المركبة" التي تعني إما العناية المركزة، التنفس الصناعي أو الموت.

وبلغت نسبة الوفاة بين هؤلاء المرضى 3.1 %، لكنها كانت أعلى بشكل واضح لدى كل من كانوا يعانون من ثمة مشكلة صحية ( حيث وصلت إلى 8.8 %) مقارنة بغيرهم ممن لم يعانون ( والتي بلغت نسبة وفاتهم 1.3 %).