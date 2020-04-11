"سيارة كورونا" تجوب الشوارع للتوعية بالوباء في الهند

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صمم صاحب رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، الهندي سوداكار ياداف، البالغ من العمر 67 عاماً مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق تجوب شوارع مدينة حيدر أباد في جنوب الهند بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة "البقاء في المنازل" لكبح تفشي الوباء.

وتبدو السيارة الصغيرة الكروية الشكل، التي تتسع لراكب واحد ومصنوعة من ألياف خضراء مضيئة، شبيهة بالصور المعروفة للفيروس، بما في ذلك أشواك الفيروس المنتشرة على سطحه، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانتقلت "سيارة كورونا" في شوارع مدينة حيدرأباد، المعروفة بشركات التكنولوجيا الكثيرة فيها، لتذكير السكان بأخطار وباء كوفيد – 19، وتحذيرهم من مخاطر عدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

وقال ياداف "الناس ليسوا خائفين.. ولا يزالون يتنقلون في الشوارع رغم الخطر الواضح.. رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية هي إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمنا في الوقت الراهن هو المنزل".

وأوضح ياداف أنه استلهمها من خوذات مصنوعة على شكل فيروس يرتديها شرطيون في أماكن أخرى في الهند في محاولة للتوعية بأخطار فيروس كورونا الجديد بصورة تحمل بعض الطرافة، مشيرا إلى أن الشرطة في حيدر آباد كانت "داعمة" له في مشروعه، خصوصا وأنهم "يريدون تسليط الضوء على هذه السيارة لنشر الوعي".

الجدير بالذكر أن هذه السيارة، ذات المظهر المخيف، تعمل بواسطة محرك دراجة بخارية سعة سي سي 100، وهي مصممة لنشر الوعي حول الفيروس شديد العدوى الذي أصاب نحو 6000 شخص وتسبب بوفاة 178 آخرين في الهند.