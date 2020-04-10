تقهر «كورونا» في عمر 107 أعوام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تماثلت معمرة تبلغ من العمر 107 أعوام للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لتصبح من أكبر المتعافين سناً من الفيروس الذي أودى بحياة 95.843 ألف شخص على مستوى العالم، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن كورنيليا راس، بدأت تشعر بالإعياء في 17 مارس الماضي، أي بعد يوم واحد على عيد ميلادها الـ107، وذلك بعد حضورها قداساً في كنيسة قريبة من دار لرعاية المسنين، في جزيرة خوريه أوفرفلاكيهفي جنوب غربي هولندا.

وفي وقت لاحق، تم تشخصيها مع 40 شخصاً حضروا القداس بأنهم يحملون فيروس كورونا المستجد. وتوفي 12 من هؤلاء متأثرين بالمضاعفات التي نجمت عن الفيروس.

وقبل أيام قليلة، أبلغ الأطباء كورنيليا بالنبأ السار، فقد تمكنت من قهر المرض والانتصار عليه.

وقالت ابنة شقيقتها في تصريحات للصحيفة البريطانية: "لم نكن نتوقع أن تبقى على قيد الحياة".

وهذه المعمرة ليست الأولى التي تتعافى من الفيروس، إذ تماثل للشفاء عدد ممن تجاوزت أعمارهم الـ100 عام.