السويد تتوقف عن استخدام الـ"الكلوروكين" في علاج "كورونا".. فقدان للرؤية ونوبات قلبية قاتلة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توقفت مستشفيات السويد عن استخدام عقار الكلوروكين الخاص بالملاريا والذي وصفه ترامب بالدواء المعجزة، على مرضى الفيروس التاجي “كورونا” بعد ورود تقارير عن أنه يسبب صداعا شديد وفقدان الرؤية.

وأفاد عدد من المرضى في المستشفيات في مقاطعة فاسترا جوتالاند التي تقع على بعد 200 ميل غرب العاصمة السويدية ستوكهولم أنهم أصيبوا بتشنجات، وفقدان الرؤية المحيطية، والصداع النصفي في غضون أيام من وصف الدواء.

وبالنسبة لواحد من كل 100 شخص، يمكن أن يتسبب الكلوروكين أيضا في تسريع نبضات القلب أو هبوطها بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

وتم تخصيص الكلوروكين الذي تم وصفه في علاج لملاريا منذ أربعينيات القرن الماضي كعلاج محتمل لـمصابي فيروس “كورونا” بعد أن أظهر نتائج واعدة في الدراسات التي أجريت في الصين.

ومنح الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة والصين ترخيصا لتجربة الدواء على مرضى فيروس كورونا، لكن بريطانيا منعت الأطباء من تطبيقه على المرضى حتى الانتهاء من التجارب السريرية، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامته وفعاليته.