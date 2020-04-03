اختبار للأجسام المضادة لكورونا قريباً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن خبراء علميون إيطاليون إن اختبارا موثوقا به للأجسام المضادة في الدم لكشف المصابين بفيروس كورونا سيعطي صورة أفضل عن مدى انتشار الوباء في إيطاليا ويمكن تحديده في غضون أيام.

حيث يتزايد الضغط لمعرفة من تعرض للفيروس وما إذا كان بعض الأشخاص قد طوروا مناعة ضده من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار العدوى.

وقد يستغرق شهرا آخر على الأرجح قبل أن تتمكن السلطات الصحية في إيطاليا من تنفيذ التوصيات بشأن إجراء الاختبار على مستوى البلاد، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز".

وأصيب أكثر من 115 ألف شخص بالفيروس في إيطاليا منذ اكتشاف تفشي المرض في المناطق الشمالية الغنية في 21 فبراير، وتوفي ما يقرب من 14 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات في العالم جراء المرض.

لكن الأرقام اليومية للإصابات والوفيات الجديدة ثابتة في الأيام القليلة الماضية وهي أرقام يأمل الخبراء في أن تكون مؤشرا على قرب انحسار التفشي.