لا لقاح لفيروس كورونا قبل عام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن يستغرق التوصل الى لقاح لفيروس كورونا المستجد عاما ليصبح جاهزا ومتوافرا بكميات كافية.

ومع تسجيل أكثر من 850 ألف اصابة بالفيروس على مستوى العالم، وفق إحصاء فرانس برس، يستمر السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان أنها "تقدّر أن يستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل قبل أن يصبح اللقاح ضد كوفيد-19 جاهزا لنيل الموافقة ومتوافرا بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع".

وأضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.

وأشارت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا الى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء.

واعتبرت الوكالة انه بشكل عام "يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية".

وحتى الآن، لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس كورونا الذي أودى ب40 ألف شخص.