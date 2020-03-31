"جونسون أند جونسون" تخطط لتوفير مليار جرعة من لقاح ضد كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة جونسون أند جونسون، الاثنين، أنها أبرمت صفقة بقيمة مليار دولار مع الحكومة الأميركية لخلق طاقة تصنيع كافية، لتوفير أكثر من مليار جرعة من لقاح تجري عليه اختبارات لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح ما لا يقل عن 34 ألف شخص حول العالم.

و ذكرت قناة "الحرة" أن الشركة اختارت اللقاح الرئيسي الذي طورته، وستبدأ الاختبارات البشرية عليه بحلول شهر سبتمبر، مشيرة إلى أنه قد يكون متاحا للاستخدام الطارئ في بداية 2021.

وأوضحت الشركة أن الدفعات الأولى من اللقاح قد تكون متاحة بموجب ترخيص استخدام طارئ في بداية العام المقبل، وهي فترة أسرع بكثير من الـ18 شهرا الضرورية لإجراء اختبارات على اللقاحات والموافقة عليها ثم إنتاجها.



وكشفت جونسون أند جونسون أيضا أنها التزمت بتخصيص أكثر من مليار دولار من الاستثمار إلى جانب هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA)، وهي وكالة حكومية، للمشاركة في تمويل الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات، موسعة تعاونا سابقا.

وقالت الشركة إنها بدأت في يناير العمل على لقاح محتمل ضد كورونا المستجد، باستخدام نفس التكنولوجيا التي اعتمدت في تطوير لقاح إيبولا التجريبي.

وانطلقت الشركات والجامعات محاولةً تطوير لقاحٍ يحمي البشر من الفيروس.