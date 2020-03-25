"جاهزين لخدمة الإمارات" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "أقسمنا بالولاء وكلنا فدا للوطن"

اجتاح وسم #جاهزين_لخدمة_الإمارات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه مئات المتابعين من مواطنين ومقيمين على أرض الوطن للتعبير عن جاهزيتهم للتطوع في خدمة الإمارات بكل ما يستطيعون عليه، في أي وقت ومكان، مشيرين إلى أنها الفرصة المناسبة لرد الجميل للدولة عن كل ما قدمته، ولا تزال، الأمر الذي سيعكس ثقة الدولة بشبابها وأهلها. مؤكدين وقوفهم جنبا إلى جنب واتباعهم جميع الارشادات والتعليمات الصادرة للمساعدة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشار المغردون إلى أن هذه هي الفرصة المناسبة لرد الجميل للإمارات، عن كل ما قدمته لهم وتقدمه، والتطوع في خدمتها، الأمر الذي سيعكس ثقة الدولة بشبابها وأهلها والمقيمين عليها.



وأكد مغردون جاهزيتهم الكاملة واستعدادهم للتطوع في سبيل الوطن، وأنهم رهم الإشارة لتلبية النداء في أي وقت ومكان، فقال أحدهم: "جاهزين للتطوع وخدمة الوطن بأي وقت وأي مكان بما يخدم مصلحة المجتمع الذي نعيش فيه".



وقال آخر: "نعم جاهزين للتطوع ولخدمة الوطن فى أي وقت هذا القسم ليس مقتصراً على الجنود.. إننا جميعاً مسؤولون أمام الله أن نكون مخلصين للدولة".



وعبر مغردون من خلال هذا الوسم عن حبهم لوطنهم وعن استعدادهم لتقديم أي شيئ في سبيله، فقال أحدهم: "الله ثم الوطن.. نحن نفدي بأرواحنا للوطن.. واذا ارادت الإمارات ارواحنا فهي لها

وإذا ارادت اجسادنا فنحن معها.. فكيف لا نخدمها.. اقسم بالله بأننا #جاهزين_لخدمة_الامارات".



وقال آخر: "لأجلك يا وطن.. نفديك بالأرواح.. وجاهزين بأي وقت.. #جاهزين_لخدمة_الامارات".



وشجع متابعون كل من يتواجد على أرض الوطن للوقوف مع الدولة بكل الإمكانيات التي يملكها، والالتزام بكل التعليمات التي تصدرها في خدمة سلامتهم والحفاظ على صحتهم من فيروس "كورونا"، فقال أحدهم: "لا نطلب منكم ما لا تطيقون وما هو فوق طاقتكم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. لكنها فرصة ثمينة لكسب المجتمع وإعادة بناء الثقة معه. فإن لم يبرز دوركم اليوم فمتى سيبرز؟!".



من جهتهم طالب متابعون الجمعيات الخيرية لتسخير كل إمكانياتها لدعم الجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار الفيروس، فقالت إحدى المغردات: "مع انتشار فيروس كرونا #COVID19 وآثاره الصعبة جدا على المجتمع يجب أن نرى الجمعيات الخيرية تسخر كل إمكاناتها لدعم الجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء ودعم كل المبادرات الصحية والتعليمية والإغاثية بل وإطلاق الحملات وتمكين المجتمع من المساهمة".



كما أبدى متابعون إعجابهم بخطة الدولة وجهودها الجبارة واستراتيجيتها في هذه الأزمة، فقال أحدهم: "جهود جبارة من أجهزة الدولة المختصة.. قيادتنا الرشيدة لهم التقدير والشكر.. وزارة الصحة دور اساسي وجهد متواصل.. المجلس الأعلى للأمن الوطني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث متابعه مستمرة وتوجيه جميع أجهزة الدولة.. لكم التحية والتقدير حفظكم الله.. ونحن بجهتنا #جاهزين_لخدمة_الامارات".



من جانبهم وجد متابعون أن الفرصة أتت لرد الجميل للدولة التي قدمت الكثير ولا تزال تقدم لمواطنيها، مشيرين إلى أن الوقوف إلى جانبها اليوم سيعكس ثقة الدولة بمواطنيها، فقال أحدهم: "وإن لدولة الامارات فضل على الشعب.. وفضل على جميع من تربى وعاش فيها.. ومانقدمة لها ماهو إلا رد لجزاء والمعروف.. وهذه فرصتنا لنثبت لحكومتنا أننا مكان ثقتها.. ونحن جاهزين لخدمة الإمارات".



وقال آخر: "حان الوقت لرد الجميل.. جاهزين بكل امكانياتنا.. ومستعدين لاتباع كل الإرشادات وتطبيق كل التعليمات.. ونحن رهن الإشارة.. جاهزين لخدمة الإمارات".