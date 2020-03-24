بالفيديو.. تطبيق "الموظف الذكي" لجميع موظفي حكومة دبي

المصدر: مروة سليم - دبي

تطبيق "الموظف الذكي" هو تطبيق مبتكر لجميع موظفي حكومة دبي، ومن خلاله، سيكون بإمكانك الوصول إلى العديد من خدمات شؤون الموظفين سواء كنت موجوداً في المكتب أو خارجه.

يحتوي تطبيق "الموظف الذكي" على العديد من المزايا التي صممت خصيصًا لمساعدة الموظف، بما في ذلك إمكانية تقديم الإجازات، وطلب الشهادات، وإجراءات المشتريات، والحصول على الموافقات وغيرها الكثير، وبإمكانهم استخدام التطبيق لتنفيذ المهام اليومية المختلفة مع توفير الوقت المستغرق لهذه المهام.

ويدعم تطبيق "الموظف الذكي" تحقيق السعادة في بيئة العمل، من خلال ما يقدمه من مزايا متقدمة مثل الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ورسائل الشكر. يضم أكثر " نحو 58 جهة حكومية، ويستخدمه أكثر من 52,000 موظف.

ويساعد تطبيق "الموظف الذكي" على الوصول إلى حكومة لاورقية بحلول العام 2021، من خلال توفير بطاقات العمل الافتراضية واعتماد الإجراءات والحصول على الموافقات إلكترونيًا بالإضافة إلى إصدار الشهادات الإلكترونية.

وذلك ضمن حملة دبي الذكية "استريح خدماتنا بتيك"، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات الذكية، وتشجيع وحث جميع أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات الحكومية على استخدامها بشكل أكبر خلال المرحلة والظروف الحالية التي يمر بها العالم، والتي توفرها دبي الذكية ضمن تطبيقات فعالة وهي: "دبي الآن" و "الموظف الذكي" و "الهوية الرقمية"، حيث تقدم هذه التطبيقات للجميع، معظم الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية أو العملية، والتي يمكنهم إجراؤها من خلال أجهزتهم الذكية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، أو التعامل المباشر مع الأفراد أو النقود أو الأوراق أو أجهزة الدفع.