شاهد بالفيديو.. أول لقاح تجريبي لعلاج "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بدأت أول تجربة بشرية للقاح ضد فيروس كورونا أمس، حيث تلقى 4 متطوعين اللقاح التجريبي في منشأة أبحاث كايزر الدائمة في سياتل، واشنطن، بحسب ما جاء في موقع "بي بي سي".

وسيتلقى المتطوعون اللقاح بواقع مرتين شهريا، ولا يمكن أن يسبب اللقاح إصابات بفيروس كورونا ولكنه يحتوي على كود وراثي غير ضار تم نسخه من الفيروس الذي يسبب المرض.

وقال الخبراء إن الأمر سيستغرق عدة أشهر لمعرفة ما إذا كان هذا اللقاح، أو غيره من الأبحاث أيضا، سيعمل ضد الفيروس.

وحصلت امرأة على أول جرعة من اللقاح، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 43 عاما من سياتل، وقالت لوكالة أسوشييتد برس: "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لفعل شيء ما".