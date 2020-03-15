"تعاونية الاتحاد" تجري عمليات التعقيم على مدار الساعة

المصدر: فراس النعسان - دبي

أكد مدير إدارة السعادة والتسويق في "تعاونية الاتحاد"، الدكتور سهيل البستكي، أن إدارة التعاونية تقوم وبشكل دائم بغسل وتعقيم عربات التسوق بالماء والصابون ومواد التعقيم، إلى جانب تنفيذ مبادرة تعقيم مقابض عربات التسوق، التي بدأت، أخيراً، بتطبيقها لضمان سلامة وصحة مرتاديها، إذ تم تخصيص عمال نظافة بكافة منافذ البيع للتعاونية، وذلك قبل وبعد أية عملية استخدام للعربات، إضافة إلى نشر أجهزة لسوائل التعقيم بمختلف أنحاء فروع التعاونية ليتاح للمتسوقين استخدامها بشكل مجاني لتعقيم أيديهم بشكل مستمر، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لتوفير وسائل حماية إضافية للمستهلكين أثناء التسوق.

وأضاف البستكي: "تحرص التعاونية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في فروعها لتقديم منتجات وسلع مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، مشيراً أن موظفي الخطوط الأمامية في التعاونية يتبعون أعلى معايير النظافة والتعقيم، كما سيتم عقد ورش عمل للموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره".