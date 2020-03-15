أطعمة تساعد على الوقاية من فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يحرص الناس على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة للوقاية من الفيروس، ، و تناول الأطعمة الصحية لتعزيز مناعتهم.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» إلى أن هناك بعض الأطعمة التي قد تعمل على تعزيز جهاز المناعة ضد «كورونا»، وذلك نقلاً عن عدد من خبراء التغذية الأستراليين.

وهذه الأطعمة هي:

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يقول خبراء التغذية، إن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بما فيها الباذنجان، والقرع، والجزر، والتوت، والثوم، والبصل ضرورية لبناء الجهاز المناعي الذي يحارب الفيروسات.

وتحتوي هذه الأطعمة على الفيتامينات «إي» و«بي» و«سي» التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض وتساعد في مكافحة الالتهابات.

وحسب الخبراء، يجب تناول هذه الأطعمة مرة واحدة على الأقل يومياً.

- الكركم

أكد الخبراء، أن الكركم يحتوي على مضادات للالتهابات، ومن ثم فإن له تأثيراً قوياً في مكافحة الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

- الأطعمة الغنية بالزنك

تساعد الأطعمة الغنية بالزنك في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات. ومن أهم هذه الأطعمة، الأسماك، والمحار، واللحوم الحمراء، ولحم الضأن، والسبانخ، والبقوليات، والمكسرات.

- البيض

أوضح خبراء التغذية، أن البيض يحتوي على أكثر من 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقوية الجهاز المناعي.

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على مركبات «الفلافونويد» التي يُعتقد أنها تساعد في منع إنتاج الإنزيمات التي تنتشر الفيروسات في الجسم.



الثوم

يحظى الثوم بخصائص مضادة للفيروسات ويتميز بكونه متوفر بكثرة وأساسي في كل منزل، ومع استخدامه في الكثير من الأطعمة، يمكن إضافة الثوم إلى ملعقة صغيرة من العسل لتخفيف نكهته قبل تناوله، فبالإضافة إلى الحماية من الفيروسات، يعزز الثوم أيضا من المناعة.



الزنجبيل

تناول الزنجبيل أو استهلاكه كالشاي يساعد في مد جسمك بوفرة من الخصائص المقاومة للفيروسات، ما يعزز محاربة جسمك للالتهابات والفيروسات والعدوى.



البطاطا الحلوة

بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تشكل البطاطا الحلوة مصدرا غنيا لفيتامينات A و C، كما تتميز بخصائص تعزز المناعة وتساعد على محاربة الفيروسات والأمراض.



التوت

يعد التوت مصدرا غنيا لـ“ريسفيراتول“، وهو مركب مضاد للبكتيريا والفطريات ويساعد على محاربة الفيروسات، كما يساعد أيضا في التخفيف من التوتر والقلق، وتشمل عائلة التوت الفراولة وغيره من أنواع التوت والتي تتميز جميعها بخصائص مقاومة للفيروسات.