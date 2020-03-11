بالفيديو.. مذيع مصري يستضيف “كورونا” على الهواء مباشرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال داخل مصر بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور عدد من الحالات، وفي المقابل ظهرت أكثر من أغنية مصرية تقلل من خطورته وتدعو إلى الوقاية منه ولكن بطرق فنية مختلفة، ولكن الجديد هو قيام المذيع والصحافي المصري جابر القرموطي خلال تقديم حلقته على قناة “الحياة” المصرية، باستضافة فيروس “كورونا” على الهواء مباشرة.

وقام المذيع المصري المعروف بمداخلاته الغريبة في كل المواقف التي تتعرض لها مصر أو العالم، باستضافة احد الممثلين ويقوم بدور الفيروس المتفشي في العالم وقام بإجراء لقاء معه وحاوره ببعض الأسئلة لعدم التهويل من المرض وطلب من المشاهدين عدم الإنسياق خلف شائعات مواقع التواصل الإجتماعي والإستماع فقط لنصائح وزارة الصحة المصرية، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة وهي الحل الوحيد لتجنب الأمراض.

وتسببت الحلقة في الكثير من ردود الأفعال المصرية والعربية على مواقع التواصل الإجتماعي منها ما انتقد الموقف، ومنها من تعامل معه بنوع من السخرية وعدم التهويل، كما كان للمذيع المصري تصريح بعد الحلقة أكد من خلاله أنه يتعجب من الهجوم الشديد بعد الحلقة مؤكداً أن من ينتقدون لم يشاهدوا الحلقة كاملة وإنما فقط الحوار، مشيراً إلى أن برنامجه كوميدي ساخر.