5 أطعمة تستهلك طاقة الجسم وتعزز الشعور بالتعب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت اختصاصية التغذية، الأسترالية سوسي بوريل، إن الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها تؤثر في طاقة الجسم وحركته بشكل عام، حيث تستهلك بعض الأطعمة الطاقة خلال عملية الاستقلاب التي يقوم بها الجسم، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وحددت "بوريل" خمسة أطعمة، تنصح بتجنبها لما لها من تأثيرات في الصحة والطاقة:

1- القهوة: قد تستهلك القهوة طاقة الجسم بسبب الكافيين الموجود فيها، حيث تمد القهوة الجسم بالنشاط لمدة 30 إلى 60 دقيقة بعد استهلاكها فقط، ما يعد أثراً قصير الأمد، ويدفعنا لزيادة كميات الكافيين التي نستهلكها، وكثرتها تؤدي إلى الشعور بالجفاف وآلام الرأس.

2- الوجبات السريعة: تعد المأكولات الغنية بالدهون والزيوت كالبرغر والبيتزا، عالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، كما أن ارتفاع نسبة الأملاح فيها يجعلك عرضة لاحتباس السوائل والشعور بالخمول.

3- البسكويت: يعد مزيج الدقيق الأبيض والدهون المهدرجة والسكريات، الموجود في البسكويت منخفض القيمة من الناحية الغذائية، كما أن الطحين والسكر المكررين يرفعان مستويات الغلوكوز في الدم إلى مستويات عالية بسرعة، إلا أنها تنخفض انخفاضاً حاداً بسرعة أيضاً، ما يؤدي إلى اختلال مستويات الأنسولين مع مرور الوقت.

وزيادة مستويات هرمون الأنسولين في الجسم يمكن أن تؤدي إلى التعب، وانخفاض مستويات الطاقة.

4- النودلز: تحتوي أطباق النودلز على كمية كبيرة من النشويات المعالجة والمصنعة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، بما يعادل 4 إلى 6 شرائح من الخبز.

ويحمل الصوديوم تأثير الملح في الجسم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل، والشعور بالتعب بعد استهلاكه.

5- السكاكر: مثل حلوى الجيلاتين، التي تحوي القطعة الواحدة منها ملعقتي سكر وسطيتين، ما يرفع معدل الأنسولين في الدم إلى مستويات كبيرة بسرعة، الأمر الذي يشعرنا بالنشاط والطاقة، إلا أن ذلك يكون متبوعاً بانخفاضه بطريقة حادة أيضاً.