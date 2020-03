بالفيديو.. آسيوي يتعرض للتنمر بسبب مخاوف من فيروس كورونا في قطار بنيويورك

ألقت الشرطة المحلية في بروكلين، نيويورك بأميركا القبض على رجل قام برش شاب آسيوي بمعطر للهواء والأقمشة مع توجيه عبارات عنصرية وسط مخاوف من فيروس كورونا المستجد في قطار.

وانتشر شريط الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويحث الشاب على الابتعاد عنه، وقام برشه بمعقم الهواء، وفقا لما جاء في موقع "نيويورك نيوز".

وأثارت تصرفات الرجل غضب ركاب القطار الآخرين الذين شعروا أنه استهدف ضحيته لأن فيروس كورونا بدأ في الصين على الرغم من أنه لم تسجل أية إصابة لآسيوي بفيروس كورونا في نيويورك.

وتحقق الشرطة بالحادثة التي قد تعد جريمة كراهية.

There's not a single confirmed case of an Asian infected in NYC. Stop discriminating cause the virus definitely doesn't. #racist #coronavirus pic.twitter.com/Wt1NPOuQdy