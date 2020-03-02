الكشف عن مصير ثروة ستيف جوبز

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بلغت ثروة ستيف جوبز التي تركها عقب وفاته 24 مليار دولار، إرثا لعائلته، إلا أن أرملة مؤسس شركة آبل "لورين باول جوبز" لا تنوي ترك ميراثه دون إنفاق، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتنوي أرملة جوبز مساعدة أصحاب الدخل المحدود من خلال العمل الخيري، حيث تجد أنه من الخطأ تجميع الثروة بيد عائلة واحدة.

وأضافت لورين أن الثروة سنتتهي مع انتهاء حياتها إن عاشت سنوات طويلة، وهو موقف يعلمه أبناءها ويدعمونه.

وأسست لورين جمعية "إيمرسون الخيرية"، التي تستثمر في المشاريع التعليمية والثقافية عام 2004 وقد قدمت كمية أكبر من الأموال للجمعية بعد وفاة زوجها.

في الوقت نفسه، لم تنضم أرملة مؤسس "أبل" إلى الحركة الخيرية "The Giving Pledge"، التي يخطط أعضاؤها لإعطاء ثروتهم للجمعيات الخيرية بعد الموت.