شجار عنيف على متن سفينة فاخرة بسبب "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اندلع شجار عنيف على متن سفينة سياحية فاخرة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، بعد الاشتباه بوجود مصابين بالفيروس على متن السفينة.

واضطر طاقم إلى رش الفلفل على المتشاجرين من أجل إبعادهم عن بعضهم البعض، بعدما وقع شجار بين بعض الركاب أثناء تناولهم الطعام بسبب القيود التي فرضت عليهم من قبل طاقم السفينة نتيجة الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا.

وكانت السفينة قد رست قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد أن رفض موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها.

وقال طاقم السفينة إنه حصل على شهادة بخلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحوص طبية على طاقم السفينة وإحدى الراكبات، ليتبين أن اثنين منهم مصابان بالإنفلونزا العادية.

وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها جامايكا وجزر كايمان تسببت في خلق أجواء قلق وتوتر لا مبرر لها على متن السفينة.

وقالت إن ركاب السفينة البالغة عددهم 4850 شخصا سيحصلون على تعويض بقيمة 100% بسبب ما حدث.